Stéphanie (L'amour est dans le pré) : Très gourmande avec Hervé, elle lui fait une belle déclaration

Depuis leur rencontre dans la saison 16 de L'amour est dans le pré - et leur fameux premier bisou sur le petit pont situé dans le village de l'agriculteur - Hervé et Stéphanie filent des jours heureux. Après avoir décidé d'emménager ensemble, le couple a trouvé son petit nid douillet en Picardie grâce à l'aide Stéphane Plaza. "J'ai eu le coup de coeur tout de suite, comme avec Stéphanie. Je me suis dit que c'était celle que je voulais", avait confié l'agriculteur dans l'émission L'amour vu du pré. Amoureux comme au premier jour, l'agriculteur et l'aide soignante d'origine normande s'accordent désormais des moments à deux en dehors de la ferme. Ainsi le 23 décembre 2022, le couple a fait une halte dans un bar de leur ville histoire de relâcher un peu la pression et profiter d'un moment romantique.

Dans leur story Instagram, les amoureux ont partagé un cliché de leur sortie, l'occasion pour Stéphanie d'afficher ses sentiments pour celui qu'elle considère comme l'homme de sa vie et le père de ses futurs enfants. En légende d'une photographie où Hervé pose avec un énorme mojito devant lui, la jeune femme a ajouté un gros coeur rouge piqué d'une flèche, symbole de son amour pour l'agriculteur.

Petit moment à 2

"Petit moment à 2" écrit-elle en légende. Gourmands, les amoureux ont également pu déguster de délicieux beignets au calamar et poulet frits comme on peut le voir sur le cliché. Un instant précieux pour le couple, qui a beaucoup de projets pour l'avenir.

Depuis leur emménagement, Hervé et Stéphanie voient désormais plus loin et comptent bien se marier et faire des enfants ensemble. En effet, la jeune femme a accepté la demande en mariage de son homme cependant le couple a révélé qu'ils allaient organiser la cérémonie "pas avant deux ou trois ans". En août 2022, ils confiaient être en revanche très pressés de fonder leur famille. "La grande question que tout le monde nous pose, 'Bah alors c'est pour quand le bébé ?' Bah faut laisser faire la nature, ben on y travaille, je ne suis plus en apprentissage maintenant", avait indiqué Hervé qui, on le rappelle, a perdu sa virginité avec Stéphanie dans L'amour est dans le pré.