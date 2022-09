Hervé et Stéphanie (L'amour est dans le pré) dans Recherche appartement ou maison : l'agriculteur spoile la fin

L'amour est dans le pré s'invite dans Recherche appartement ou maison (M6). Ce vendredi 16 septembre 2022 sera diffusé un inédit avec Hervé et Stéphanie de l'édition 2021. Un tournage sur lequel l'éleveur de vaches de 43 ans s'est confié auprès de TV Mag.

C'est lors du bilan de L'amour est dans le pré 2021 que tout a commencé. Après que les tourtereaux ont fait part de leur désir d'acheter leur maison, Karine Le Marchand a contacté son ami Stéphane Plaza afin qu'il leur donne un coup de pouce. Une demande que l'agent immobilier de 52 ans a acceptée, malgré les difficultés. Le couple avait en effet de nombreuses exigences, ce qui a rendu la tâche difficile. "En premier lieu la distance car j'ai des bêtes dans l'exploitation. Il fallait donc que je ne sois pas loin pour m'en occuper, 7 kilomètres au maximum. J'ai d'ailleurs averti Stéphane que cela n'allait pas être facile car nous vivons à la campagne et que les propositions de maisons dans la région sont assez limitées", a tout d'abord confié Hervé. Il a ensuite ajouté qu'ils avaient un budget de 245 000 euros maximum et que Stéphanie souhaitait "une chambre et une salle de bain au rez-de-chaussée et une maison sans travaux".

Après avoir rencontré Stéphane Plaza pour la première fois devant les caméras de M6, Hervé et Stéphanie sont partis à la recherche de la perle rare avec le présentateur. "Nous avons d'abord découvert trois maisons mais nous n'avons pas été charmés et on n'en a retenu aucune. L'une avait des travaux, l'autre était bien mais il ne contenait qu'un seul garage et on ne l'a pas senti. La troisième était trop grande et avait 3000 m2 de jardin. C'était trop de ménage et d'entretien", a révélé l'agriculteur. Mais leur quatrième visite a tout changé (ATTENTION SPOILERS) : "Puis, nous avons fait une quatrième visite et, cette fois, ça a été la bonne. On est tous les deux tombé sous le charme de la maison."

Hervé et Stéphanie l'ont donc achetée et y ont même emménagé depuis. Karine Le Marchand est d'ailleurs venu voir leur nid d'amour. "C'était dans la continuité de notre histoire. Elle nous a mis en contact avec Stéphane Plaza et elle est venue voir s'il avait bien fait son boulot (rires). C'était une belle surprise car Karine ce n'est pas n'importe qui...Karine est notre marraine de coeur, marraine de notre amour et de notre rencontre. On est en contact sur Instagram, on se suit mutuellement", a déclaré le Picard qui a profité de sa venue pour faire une demande en mariage à sa chère et tendre.