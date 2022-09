Hervé et Stéphanie (L'amour est dans le pré) ont mené la vie dure à un animateur

Bonne nouvelle, Hervé et Stéphanie font leur retour à la télévision. Ce vendredi 16 septembre 2022, les candidats de L'amour est dans le pré 2021 (M6) seront dans le numéro inédit de Recherche appartement ou maison. Et on peut dire que Stéphane Plaza s'est fait des cheveux blancs à cause des tourtereaux.

Tout a commencé lors du bilan de L'amour est dans le pré 2021. Hervé et Stéphanie étaient venus face à Karine Le Marchand pour parler de leur belle histoire d'amour qui était toujours d'actualité. Ils ont également révélé qu'ils souhaitaient acheter une maison ensemble. La présentatrice de 54 ans a donc contacté son ami Stéphane Plaza afin qu'il leur donne un coup de pouce. Les amoureux ont confié qu'ils souhaitaient une maison non loin de la ferme avec une surface de 130 mètres carré, dans la commune de Courcelles-sous-Thoix, pour un budget de 200 000 - 250 000 euros. "Dans mes émissions, on me demande souvent l'impossible. Mais là on me demande à 7 kilomètres d'un village que personne ne connaît", s'était exclamé l'agent immobilier de 52 ans. A l'occasion d'une interview pour TV Mag, Hervé a dévoilé une exigence supplémentaire : "Stéphanie voulait aussi une chambre et une salle de bain au rez-de-chaussée et une maison sans travaux. Cela faisait donc beaucoup d'exigences."

Malgré la difficulté du défi, Stéphane Plaza avait tout de même accepté de les aider, un challenge filmé pour Recherche appartement ou maison donc. Le public verra ainsi en images que la tâche n'était pas simple. "Je saurai maintenant que lorsque Karine Le Marchand m'appelle, je réfléchirai à deux fois avant de répondre (rires). Mais évidemment, je ne peux rien lui refuser et Hervé et Stéphanie sont des personnes attachantes. Mais je me suis fait des cheveux blancs car leur demande était difficile", avait-il confié à l'occasion d'une interview pour Télé Poche en juin dernier.

Puis le 15 septembre, afin de faire la promotion du programme, il a partagé quelques images du numéro avec Hervé et Stéphanie. "De l'amour et une recherche spécifique de logement. (...) Karine Le Marchand m'a fait quitter la capitale pour aller à la ferme et réaliser l'impossible : dénicher 'le' nid douillet pour ces deux tourtereaux dans un rayon de 7km non loin de leur exploitation agricole. Une recherche compliquée en exigence, une recherche qui m'a fait avoir les cheveux blancs, une recherche qui m'a fait me mettre dans la peau d'un agriculteur avec ses bons côtés comme les moins bons, mais surtout une recherche si belle, enveloppée d'un amour sans faille", a-t-il écrit en légende.