Steven Seagal : Pourquoi son mariage avec Adrienne La Russa a-t-il été annulé ?

Spécialiste des arts martiaux, des films d'action et du bouddhisme, Steven Seagal (68 ans) est également un grand passionné de la gent féminine. Séducteur hors pair, l'homme a été marié quatre fois et a succombé aux charmes de nombreuses femmes tout au long de sa carrière. Marié à Miyako Fujitani (fille d'un instructeur d'aïkido au Japon) en 1975, l'acteur devient papa de deux enfants : Kentaro (né en 1975) et Ayako (née en 1979). Au fil du temps, l'union entre Steven et Miyako commence à battre de l'aile et l'acteur tombe sous le charme d'Adrienne La Russa. Et alors même qu'il n'a pas encore divorcé avec Miyako, Steven décide de se marier avec l'actrice en 1984. Sans suspense, son mariage avec Adrienne est annulé la même année car jugé non valable au regard de la loi (il faudra attendre 1986 pour que le divorce de Steven et Miyako soit enfin prononcé). Malgré l'annulation de leur mariage en 1984, Steven et Adrienne sont restés en couple jusqu'en 1987.

Juste après sa rupture avec Adrienne, l'acteur du film Piège en Haute Mer a débuté une nouvelle relation avec une autre actrice : Kelly Lebrock. Kelly donne naissance à trois enfants : Dominic (né en 1990), Arissa (née en 1993) et Annaliza (née en 1987). Très sensible aux charmes de la nounou (Arissa Wolf), Steven est infidèle. Quelques mois plus tard, la babysitter donne naissance à une petite fille prénommée Savannah. En 1996, Kelly divorce de Steven pour "différends irréconciliables".

Depuis, Steven semble s'être assagi et vit une relation paisible avec Erdenetuya Seagal (surnommée "Elle"). Mariés depuis 2009, le couple partage la même passion pour la spiritualité. Danseuse professionnelle en Mongolie, elle a donné naissance à leur fils Kunzang en 2009. Lors d'une interview, Erdenetuya avait confié avoir rencontré Steven la première fois en 2001 alors qu'elle travaillait comme son interprète lors d'une visite en Mongolie.