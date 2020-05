Steven Seagal (A Good Man) : Que devient-il ?

Steven Seagal a connu sa période de gloire dans les années 80, et au début des 90, notamment avec Échec et mort ou encore Piège en haute mer d'Andrew Davis, avec Tommy Lee Jones et Gary Busey. Après ce film sorti en 1992, l'acteur américain de 68 ans s'est peu à peu retrouvé surpassé par d'autres stars de l'action, tentant malgré tout quelques percées, par exemple avec A Good Man que Cstar diffuse dans la soirée de ce mercredi 6 mai 2020.

Dans A Good Man, réalisé par Keoni Waxman et sorti en VOD (vidéo à la demande) en 2014, Steven Seagal interprète Alexandrer, un ancien militaire qui essaie de mener une vie ordinaire en travaillant dans un complexe d'appartements. Mais l'un de ses locataires lui fait rapidement reprendre du service lorsqu'il se retrouve sous l'emprise d'un gangster russe. L'homme solitaire ressort alors les armes pour la bonne cause...

Très discret côté cinéma, Steven Seagal entretient le lien avec ses fans sur Instagram, donnant de temps à autre de ses nouvelles aux 268 000 personnes qui le suivent. Sa dernière publication remonte au 12 avril dernier et avait pour but de remercier tous ceux qui lui avaient souhaité un joyeux anniversaire. Celui qui est devenu Serbe en 2016 avait célébré ses 68 ans deux jours plus tôt, le 10 avril. "Chers fans et chers amis. Merci à tous pour vos voeux. J'ai eu un anniversaire tranquille à la maison avec ma famille en confinement", avait écrit l'acteur, posant en train de donner à manger à un lémurien. Il avait également appelé ses fans à rester chez eux pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus.