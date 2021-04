Stone - Son mari Mario hospitalisé en urgence : "J'ai ressenti une vraie angoisse"

C'est une année comme ça. Avec la progression de la pandémie et l'apparition de nouveaux variants plus difficiles à soigner, de plus en plus de personnes se retrouvent contaminés par la Covid-19. C'est le cas de la chanteuse Stone et tout le reste de sa famille, qui se se sont tous transmis le virus lors d'une réunion avec de la famille et des amis au mois de février.

"J'ai eu la chance d'être complètement asymptomatique", assure l'artiste de 73 ans à France Dimanche, dans le numéro du vendredi 16 avril 2021. "Quant aux enfants, ils ont eu une forme assez légère. Non, le seul qui a vraiment dégusté, c'est Mario. Lorsqu'il a commencé à ne pas être bien du tout, à avoir très mal au crâne, à tousser énormément et rencontrer des difficultés respiratoires, on a contacté le médecin qui a dit : 'hôpital direct !'. Il est donc parti en urgence à Montluçon", raconte l'interprète de Made in Normandie.

Une épreuve stressante, d'autant plus que son mari Mario D'Alba faisait partie des personnes à risque. "Là, j'ai ressenti une vraie angoisse, surtout quand on sait à quel point l'état de certains s'aggrave et dégénère brutalement. Mais plus de peur que de mal", rassure-t-elle. Après tout de même une semaine d'hospitalisation, pris en charge par un "personnel très compétent et bienveillant", Mario D'Alba a pu rentrer chez lui.

"Nous étions heureux de le retrouver, bien secoué toutefois. Il doit encore se reposer et je peux vous dire que, pour l'hyperactif qu'il est, ce n'est pas une mince affaire. Mais, ça va. Là nous prenons le soleil", sourit Stone. Une bonne nouvelle pour celle qui est devenue cinq fois grand-mère et réside désormais autour de Montluçon, dans l'Allier.

Pour s'occuper sans gala à donner, Stone prend des cours de yoga, de reiki et même des séances chamaniques. "On était une dizaine de personnes avec un vrai chamane. On a chanté, dansé, joué du tambou, j'ai vraiment été séduite. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre", confie-t-elle à France Dimanche. Une retraite bien remplie.

