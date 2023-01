Stranger Things : Une star de la série fait son coming-out, les fans ravis applaudissent son courage

Son message était sans équivoque : très actif sur le réseau social Tik Tok, Noah Schnapp, l'interprète du jeune Will Byers dans la série ultra populaire Stranger Things, a profité d'une vidéo pour faire son coming out. "Quand j'ai finalement dit à mes amis et à ma famille que j'étais gay et qu'ils m'ont tous dit 'on le savait'", écrit-il, ajoutant en légende : "Apparemment, je suis plus proche de Will que je ne le pensais".

Une référence subtile à son personnage dans la série de Netflix, qui, au fil des saisons, a montré des sentiments de plus en plus importants à l'égard de son meilleur ami Mike. Et si les scénaristes étaient restés évasifs sur le sujet dans les deux premières saisons, l'un des derniers épisodes de la série avait été très commenté, puisque Will y faisait une véritable déclaration au jeune garçon.