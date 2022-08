Strip-tease du prince Harry : le caleçon du souverain met encore la famille royale dans l'embarras !

Vous avez toujours rêvé de vous offrir un caleçon du prince Harry ? Voilà qui est désormais possible ! Après avoir fait de nombreuses révélations à propos de la chaude soirée que le souverain a passée à Las Vegas, il y a 10 ans, l'ancienne strip-teaseuse Carrie Reichert, alias Carrie Royale, a décidé de mettre en vente, aux enchères, le sous-vêtement que le jeune homme aurait quitté à l'occasion de son fameux défeuillage. Elle l'aurait, pour rappel, vu complètement nu, imitant un morceau de guitare à l'aide d'une queue de billard, chantant le titre Beat It de Michael Jackson avec un gant recouvrant ses parties intimes.

Conserver un caleçon pendant dix ans ? Un curieux hobby que Carrie Reichert compte bien mettre à profit. Pour célébrer les 10 ans du strip-tease du prince Harry, elle a décidé de léguer ce noble morceau de tissu au plus offrant... tout comme la robe et le maillot de bain qu'elle portait cette nuit-là. Selon les informations de TMZ, elle compte bien remporter la somme d'un million de dollars, et qui sait ? La vente aux enchères devrait avoir lieu au Larry Flint's Hustler Club, le fameux lieu de débauche visité par Harry à l'époque.

On ne peut pas dire que Carrie Reichert ait de mauvaises intentions. Si elle préfère mettre le sous-vêtement du prince Harry en vente, c'est avant tout pour "lui rappeler comme il était marrant, chose dont son mariage avec Meghan l'a privé". Une partie des bénéfices devraient, d'ailleurs, être versé à Archewell, la fondation caritative créée par les parents d'Archie et de Lilibet, 3 et 1 ans. Quelle générosité.

La vente aux enchères débutera, en ligne et en réel, le jeudi 11 août 2022 à 22h30. La première mise devra être, d'entrée de jeu, plus élevée que 10 000 dollars. Attention, bonus : si la somme finale dépasse les 800 000 dollars, le vainqueur repartira non seulement avec le dessous princier, mais elle ou il se verra offrir une bouteille de trois litres d'un Don Pérignon rosé vintage datant de l'année 1996, emballé dans de l'or 24 carats, dont la valeur s'élève à 200 000 dollars. Voilà qui vaut peut-être le coup de briser sa tirelire...