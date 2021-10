Suicide de Dinah : Cyril Hanouna en larmes face au témoignage bouleversant de ses proches

C'est avec beaucoup d'émotions que Cyril Hanouna et son équipe ont reçu Samira et Rayan, la mère et le frère de Dinah, sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 25 octobre. La jeune Dinah s'est suicidée dans la nuit du 4 au 5 octobre chez elle à Kingersheim (Haut-Rhin), après avoir été victime de harcèlement scolaire durant des années. Elle s'est pendue dans sa chambre, à l'aide d'une ceinture. Une scène dont sa mère s'est remémorée avec chagrin face à l'équipe de TPMP. "Je me suis levée à 2h du matin pour aller aux toilettes et j'ai vu de la lumière dans sa chambre. Je voulais rentrer pour la gronder et je l'ai trouvée accrochée à son placard. Je n'ai pas compris ce qui se passait, j'allais même lui dire 'mais qu'est-ce que tu fais ?'", a raconté la jeune maman, des sanglots dans la voix.

Avant de poursuivre son douloureux récit. "Et quand j'ai compris, je l'ai soulagée, je lui ai tenu les jambes et appelé mon mari, qui est venu la décrocher et lui a fait un massage cardiaque...Mais elle était déjà morte. Dès le premier regard, j'ai su qu'elle n'était plus là".