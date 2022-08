Suicide de François-Xavier (Secret Story) : les mots bouleversants de sa maman, après le drame...

Il y a 11 ans, le 9 août 2011, François-Xavier, candidat de la saison 3 de Secret Story, plus connu sous le surnom de FX, est mort, percuté par une voiture. Selon le récit d'un témoin, il a été depuis établi qu'il s'agit d'un suicide. Un drame qui a marqué les esprits de tous, des fans de l'émission de télé-réalité qui connaissait alors ses plus grandes heures de gloire, mais bien sûr surtout de ses proches. Parmi eux, la plus affectée, sa mère, Marielle Leuridan. Celle-ci s'était exprimée, livrant des mots bouleversants après la disparition tragique de son fils.

Un an après la mort de François-Xavier, sa mère se livrait pour la première fois dans les colonnes de Closer. Elle pointait du doigt notamment les terribles conséquences de sa participation à l'émission de télé-réalité de TF1. "Je lui avais déconseillé d'y participer parce qu'il était sensible et fragile [...] À sa sortie il était devenu une autre personne, a-t-elle fait savoir. Il avait beaucoup maigri, il était instable, confus dans sa tête, comme s'il vivait sur une autre planète. Il dormait toute la journée et vivait la nuit. Il n'avait plus aucune ambition." Selon elle, Secret Story aurait eu un mauvais impact sur son fils.

Il a pris ça comme une trahison

Mais pas seulement, car toujours selon le point de vue de Marielle, l'arrêt prématuré de Carré Viiip, autre émission à laquelle FX avait participé, a mal été vécu par ce dernier. "Il a pris ça comme une trahison et il a fait une dépression pendant un mois. Il était sous traitement, il n'avait plus de goût à rien et n'avait plus la notion de la réalité. Quelque chose s'était brisé en lui", a-t-elle déclaré. Suite à ce drame, la mère de François-Xavier avait ouvert un salon de coiffure à Saint-Nazaire, en son honneur. "C'est un projet que nous avions en commun avec François-Xavier, a-t-elle ainsi confié. À sa mort, après avoir encaissé le choc, j'ai décidé d'aller au bout de notre entreprise pour lui rendre hommage. Ça m'a pris neuf mois, comme pour un enfant..."

Le témoignage glaçant de la nuit de sa mort

C'est dans la nuit du 8 au 9 août 2011, à l'intersection des départementales 49 et 17, aux alentours de 00h50, que FX a été percuté par une voiture. Un témoin du drame, avait relaté l'évènement à nos confrères de Closer. "On a vu au loin une voiture blanche arriver, pleins phares. Et là, de nouveau, la silhouette de FX est apparue sur le bas-côté à l'opposé de la voiture qui arrivait. Il divaguait. On a tenté de prévenir le véhicule pour le faire ralentir mais en vain. FX s'est jeté dessus. Après un vol plané, il a atterri dans le fossé", a-t-il notifié. Un récit glaçant.