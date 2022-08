Suicide de François-Xavier (Secret Story) : un témoin du drame raconte, la jeune conductrice choquée

Le 9 août 2011, François-Xavier, candidat de la saison 3 de Secret Story, plus connu sous le surnom de FX, est mort, renversé par une voiture, à l'intersection des départementales 49 et 17, dans la nuit, aux alentours de 00h50. Un témoin du drame, avait relaté l'évènement. Il avait alors établi que cette mort du jeune homme de 22 ans était bel et bien un suicide. "Tout à coup, un homme qui était sur le bas-côté, les bras en avant, a couru vers notre voiture comme s'il voulait se jeter dessous, a-t-il rapporté à Closer, à l'époque. Heureusement, j'ai réussi à l'éviter."

Mais malheureusement, c'est une autre voiture, sur cette même petite route départementale peu éclairée, non loin de St-Etienne-de-Montluc, près de Bouée, à un kilomètres de la maison où habitait FX, qui aura mis fin à la vie de ce dernier. Alors que ce mardi 9 août 2022 marque le 11e triste anniversaire de sa mort, le témoin continuait son récit ainsi : "Le temps de réaliser ce qui s'était passé, on a fait demi-tour. La personne avait sûrement besoin d'aide. On a mis les pleins phares, donné des petits coups de klaxon, mais il n'y avait plus personne." Ayant vu l'ancien candidat de Secret Story sortir d'un chemin, ils ont décidé de s'y engager. Rien. Puis, en faisant demi-tour, ils ont alors vu à nouveau la silhouette de François-Xavier sortir sur la route.

FX s'est jeté dessus

"On a vu au loin une voiture blanche arriver, pleins phares. Et là, de nouveau, la silhouette de FX est apparue sur le bas-côté à l'opposé de la voiture qui arrivait, a fait savoir le témoin. Il divaguait. On a tenté de prévenir le véhicule pour le faire ralentir mais en vain. FX s'est jeté dessus. Après un vol plané, il a atterri dans le fossé." Ils sont ensuite allés vérifier si les conducteurs du véhicule allaient bien, avant d'appeler les secours. Ces derniers, arrivés sur les lieux dix minutes plus tard, ont "retrouvé le corps assez loin de l'impact". "C'était déjà trop tard. Il était torse nu, avec un short retroussé et des collants, sans papiers sur lui. C'est un secouriste qui l'a reconnu. C'était un suicide, sans aucun doute. La conductrice, jeune, était très choquée, comme celui qui l'accompagnait", a affirmé le témoin à nos confrères.