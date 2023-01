Suicide de Lucas, 13 ans, victime d'homophobie : pluie d'hommages, les stars tristes et colère

La maman de Lucas a rédigé une lettre qui a été lue, à voix haute, sur BFMTV. Elle promet, dans ces écrits, de consacrer sa vie à continuer le combat de son fils. "Lucas est une victime de plus, une victime de trop, explique-t-elle. Combien de marches blanches, combien d'enfants en souffrance et de familles cruellement touchées, et de frères et soeurs amputés, faudra-t-il encore pour que des actions concrètes soient vraiment enfin mises en places ? Nous vous remercions vraiment de tout coeur pour le temps d'antenne que vous consacrerez à rendre hommage à notre petit homme mais je vous en prie, vraiment. Laissez-moi pleurer dignement mon fils, laissez-moi du temps pour trouver le mot et la force nécessaire pour m'exprimer."