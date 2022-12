Christophe Beaugrand et son fils Valentin, 3 ans : duo complice pour une sortie magique

Le présentateur français de 45 ans Christophe Beaugrand est un papa comblé. Pour les fêtes de fin d'année, celui qui a commencé en tant qu'animateur radio s'est offert une véritable petite tradition annuelle pour tout bon parisien ou touriste de passage qui se respecte : une virée devant les fameuses vitrines des grands magasins de la Capitale et leurs célèbres décorations de Noël.

Seulement, ce n'est pas seul que Christophe Beaugrand, qui est également le cousin par alliance de la star du cinéma Natalie Portman, s'est fendu de cette balade typique, puisqu'il était accompagné de son fils de 3 ans, Valentin. On peut voir l'enfant de la star émerveillé devant le spectacle, au milieu d'une foule venue pour les mêmes raisons. Père et fils apparaissent particulièrement complices et touchés de plein fouet par la magie de Noël, surtout lorsque Valentin se retrouve sur les épaules de papa, comme on peut le voir dans notre diaporama.

Une actualité chargé pour Christophe Beaugrand

Rappelons s'il est nécessaire que Valentin est le fruit de l'union de Christophe Beaugrand et de son compagnon Ghislain Gerin. Si les deux hommes étaient en couple depuis le début des années 2010, c'est le 28 juillet 2018 qu'ils se sont mariés. Christophe Beaugrand, régulièrement ciblé par des insultes homophobes, et Ghislain Gerin ont eu leur fils en ayant eu recours à la GPA (Gestation pour autrui) au Nevada. Cette pratique est autorisée aux États-Unis mais demeure illégale en France. Valentin, qui a été béni par la superstar de la chanson Céline Dion avant même sa naissance, a vu le jour le 9 novembre 2019.

Concernant Christophe Beaugrand, on a pu le retrouver en direct pour Noël lors des matinales de 6h30 à 10 heures sur la chaîne LCI. Mais il sera également de la partie le 31 décembre, jour du réveillon du nouvel an, pour présenter Le Grand Bêtisier sur TF1. L'année 2023 qui se profile à grands pas devrait également être chargée pour lui puisqu'il animera aux côtés de Denis Brogniart la nouvelle saison de Ninja Warrior.