Suicide de Mava Chou : Laura, la femme de son ex-mari Adrien, brise le silence et fait une révélation fracassante

Elle était connue sous le pseudo de Mava Chou et s'était fait une notoriété sur Youtube. Fin décembre 2021, Maëva Frossard, s'est donnée la mort, à bout de la campagne de harcèlement en ligne dont elle était victime depuis de longs mois. Depuis, elle manque à sa communauté mais bien sûr surtout à ses proches, et rapidement les témoignages de ces derniers ont poussé les autorités à ouvrir une enquête et à s'intéresser au profil d'Adrien Czajczynski, son ex-mari et père de ses enfants. Alors qu'il est soupçonné d'avoir alimenté le harcèlement qui a poussé la blogueuse au suicide, sa femme Laura Czajczynski prend la parole pour la première fois, auprès d nos confrères du journal Le Parisien, ce samedi 8 octobre.

Elle dit vouloir "rétablir la vérité", et construit pour ceci un dossier dûment rempli. Laura Czajczynski ne supporte plus voir son mari, également connu sur les réseaux sociaux, notamment Twitch, "sali dans les médias et sur les réseaux sociaux". Adrien Czajczynski s'était séparé de Maëva Frossard deux ans plus tôt et depuis le couple se déchirait par vidéos interposées, au sujet de la garde de leurs quatre enfants. Laura, qui a été elle-même auditionnée dans le cadre de cette enquête, se montre offensive, comme rapporté par nos confrères. "J'ai toutes les preuves, affirme la trentenaire. Je ne suis pas là pour rigoler." Celle qui a rencontré Adrien à la fin de 2019 en ligne, vit à ses côtés dans les Vosges. Celui-ci en rendez-vous en extérieur n'était pas présent lors de son entretien avec Le Parisien.

Elle fait une révélation choc

Laura Czajczynski évoque Mava Chou qu'elle ne souhaite pas "dénigrer", ni nier le harcèlement qu'elle a subi. Elle fait également une lourde révélation : selon elle, Maëva aurait exprimé "noir sur blanc qu'elle veut nous laisser la garde". Pourtant le sujet qui a mené le couple à la discorde. Dans un SMS, la Youtubeuse aurait affirmé avoir eu une "enfance compliqué" et rappelait à son ex-époux Adrien qu'il arrivait certainement "mieux (qu'elle) à gérer les enfants dans leur quotidien scolaire". Évoquant son angoisse face à l'école. Selon Laura, elle n'aurait pas pu évoquer cette idée, face à la pression de ses abonnés. "Je pense qu'elle ne savait pas comment sauver la face", assure la jeune femme.