Suicide de Mava Chou : Le domicile de son ex-mari Adrien perquisitionné

Par Charlotte Pletcher

Plus de deux mois après la mort de Maëva Frossard, alias Mava Chou, l'enquête suit son cours. Une information judiciaire a été ouverte, permettant la perquisition du domicile de son ex Adrien Czajczynski et l'audition de ce dernier.

Maëva Frossard, maman cachée derrière le pseudo Mava Chou sur les réseaux sociaux, manque toujours cruellement à sa communauté. Fin décembre, elle se donnait la mort, à bout de la campagne de harcèlement en ligne dont elle était victime depuis de longs mois. Les témoignages de ses proches ont poussé les autorités à ouvrir une enquête et à s'intéresser au profil d'Adrien Czajczynski, son ex-mari et père de ses enfants. D'après des informations du Parisien, l'homme également connu sur les réseaux tels Twitch a été perquisitionné et auditionné après l'ouverture d'une enquête suite au décès de Mava Chou pour "harcèlement ayant poussé au suicide". Il en est ressorti libre. Les enquêteurs ont ainsi pu réunir tout le matériel informatique d'Adrien Czajczynski ainsi que des téléphones portables, "toujours en cours d'exploitation" selon une source. Une information judiciaire contre X a également été ouverte, permettant la mise en examen ou en détention provisoire de personnes suspectes. L'analyse des données des téléphones et des ordinateurs pourraient permettre de mettre en lumière plusieurs zones d'ombre de l'affaire et répondre à des questions pour l'heure toujours sans réponse. Après l'annonce du suicide de Maëva Frossard, de nombreux internautes ont accusé son ex-mari Adrien Czajczynski d'en être en partie responsable en ayant attisé le harcèlement dont elle était victime. Peu de temps avant sa mort, Jeremstar, connu pour avoir fait de la lutte contre le harcèlement en ligne son cheval de bataille, s'était entretenu avec la jeune femme pour obtenir son témoignage. Dans une note vocale qu'elle lui avait transmise, Mava Chou accusait son ex de porter de fausses accusations graves à son encontre. Il affirmait que les enfants avaient été victimes d'attouchements sexuels notamment. Il est également soupçonné de s'être caché derrière un compte Twitter précis pour insulter violemment et dénigrer la jeune femme.