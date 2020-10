Suicide de Taku Sekine : une jeune femme victime d'agressions sexuelles prend la parole

Je ne prends pas cette situation à la légère

À Paris, Taku Sekine était à la tête du restaurant Dersou (12e arrondissement) et du Cheval d'or (19e arrondissement). Mais il ne laisse pas, derrière lui, qu'un patrimoine hautement gastronomique. Sa compagne Sarah Berger et son très jeune fils pleurent sa disparition. "Je ne prends pas cette situation à la légère, précise sa supposée victime. Je ressens la douleur de sa femme, de son enfant, de sa famille et de ses amis. Je ressens aussi beaucoup de colère à l'idée d'être aussi empathique envers cette personne qui m'a brisée, moi, mais aussi de nombreuses autres femmes. Je le sais parce qu'elles m'ont toutes contactée personnellement."

Un mec est mort à cause de tes fausses accusations

Si les proches de Taku Sekine évoquent une campagne de cyberharcèlement qui aurait entraîné sa mort, et bien qu'aucun lien n'ait encore été fait entre le chef et cette jeune femme, c'est à son tour désormais de subir les foudres des internautes. Sur les réseaux sociaux, celle qui se dit victime somme tout le monde de croire les femmes qui hurlent leur douleur... et partage les messages de ceux qui refusent de le faire. "Un mec est mort à cause de tes fausses accusations, l'accuse-t-on. J'espère que tu es fière de toi."