Super Nanny : Sylvie Jenaly naturelle et délurée sur les réseaux sociaux

Il est loin, le temps où Sylvie Jenaly levait son index en direction des enfants, en tailleur deux pièces. L'ancienne Super Nanny ne fronce plus des sourcils toutes les six minutes depuis qu'elle a décidé de s'accorder une pause. Sur les réseaux sociaux, elle s'est d'ailleurs affichée ce dimanche 18 août 2019, sans aucun artifice, la chevelure ébouriffée par le vent. "Il est 7h du matin ici, explique-t-elle depuis l'autre bout du monde. Je viens de me réveiller. Vous voyez que, pas de brushing, pas de petit costume noir et rouge ici. Pas besoin, parce que break, et me voici au naturel ! J'aimerais vous remercier pour tous les messages d'amour que vous m'envoyez depuis que j'ai annoncé que je faisais un petit break concernant cette vie publique. Je ne vous oublie pas, je vous aime très fort, je pense tellement souvent à vous malgré mon absence."

Force est de constater que, depuis qu'elle n'est plus là pour remettre les enfants dans le droit chemin, les familles sont en alerte. Mais six ans après avoir enfilé le costume de la donneuse de leçons, Sylvie Jenaly a décidé de passer à autre chose... ou tout du moins de s'accorder une "pause télé", comme elle le précisait au mois de juin. "Le groupe TF1 assure que ce retrait ne signe pas pour autant l'arrêt de la marque Super Nanny sur TFX, annonçait-on à Puremédias, tout comme le remplacement de Sylvie Jenaly qui n'est pas à l'ordre du jour." Désormais, elle est embarquée dans une "aventure incroyable" qui lui "tient beaucoup à coeur" : être l'ambassadrice de l'association Gueriduncancer.