Sydney Fox : Que devient la belle Tia Carrere ?

Plus que jamais, les séries ont pris une place énorme dans l'industrie du divertissement. Et le reconfinement, fermant salles de spectacles et cinémas, on compte encore plus sur elles pour occuper les Français. Avant de voir apparaitre des Emma Corrin (The Crown), Anya Taylor-Joy (Le jeu de la dame) ou encore Emma Mackey (Sex Education), les stars de télé étaient moins nombreuses. Au début des années 2000, il fallait notamment compter sur Tia Carrere. Mais que devient l'ex-héroïne de Sydney Fox, l'aventurière ?

En 2000, les Français voient débarquer sur M6 une série d'aventure portée par la superbe actrice Tia Carrere - de son vrai nom Althea Rae Duhinio Janairo -, originaire d'Hawaï. Elle incarne une professeur spécialiste de l'Histoire ancienne et chercheuse de reliques. Le succès sera au rendez-vous, propulsant l'actrice au rang de star mondiale après des débuts plus discrets en 1985. Auparavant, elle avait joué dans quelques épisodes d'une série culte outre Atlantique : General Hospital. Depuis la fin de Sydney Fox, la star n'a pas chômé ! Sur le petit écran elle a enchaîné les rôles dans plusieurs autres séries à succès comme Nip/Tuck, Les Experts Miami, Hawaii Five-0 ou encore Blue Bloods. En 2020, elle tenait un des rôles principaux de AJ and the Queen sur Netflix avec RuPaul.

Tia Carrere a également été candidate en 2006 de Dancing with the Stars - elle a tenu huit semaines de compétition - et, en 2014, elle était candidate dans The Apprentice, l'ancien show business de Donald Trump durant lequel elle est apparue pendant quatorze épisodes.

Mais l'actrice, aujourd'hui âgée de 53 ans, a aussi tourné pour le cinéma. Celle qui tenait le rôle d'une méchante badass dans True Lies avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis, n'a pas vraiment réussi à percer sur grand écran jouant dans plusieurs films directement sortis en vidéo. Elle a cependant prêté sa voix à plusieurs reprises pour les films Lilo & Stitch de Disney. A cette carrière de comédienne s'ajoutent pas moins de cinq albums comme chanteuse entre les années 1990 et 2010.

Côté vie privée, Tia Carrere est la maman de Bianca, née en 2005 de son mariage terminé avec Simon Wakelin ; auparavant elle avait déjà été mariée une première fois avec Elie Samaha.