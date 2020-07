Sylvain (Les 12 Coups de midi) avec un nouveau look : il est méconnaissable

Lundi 29 juin 2020, TF1 a donné le coup d'envoi du nouveau combat des Maîtres des 12 Coups de midi. Vingt-quatre candidats emblématiques ont fait le déplacement sur le plateau, à Paris, dans l'espoir de se qualifier pour la finale diffusée en prime time, samedi 4 juillet. Jean-Luc Reichmann et l'équipe ont une fois de plus pu compter sur l'habitant du Gers Sylvain. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir qu'il avait encore changé !

C'est en 2015 que Sylvain participait à la première fois aux 12 Coups de midi. À l'époque, il avait des kilos en plus. Mais en août 2019, c'est avec 58 kilos en moins qu'il est apparu dans l'émission de TF1. De quoi bluffer tout le monde ! Cette année, le participant phare avait toujours ses kilos en moins. En revanche, il avait une nouvelle coupe de cheveux qui changeait complètement son visage. "On m'a oublié, on ne me reconnaît plus. Il y a trop de changements de looks, on ne sait plus qui je suis", a-t-il plaisanté dans l'émission de ce mercredi 1er juillet quand Jean-Luc Reichamnn a évoqué la notoriété des Maîtres de midi. Alors qu'il y a un an, il avait les cheveux très courts, il a fini par les laisser pousser. Peut-être veut-il concurrencer Xavier et sa célèbre chevelure. Le fait qu'on ne le reconnaisse pas ne le gêne en tout cas pas le moins du monde, bien au contraire.

L'été dernier, Sylvain se confiait sur son impressionnante perte de poids. "J'avais dit que je perdrais 40 kilos, et pour l'instant, j'en ai perdu 58. (...) J'ai regretté au début de m'être fixé un objectif. J'avais dit : 'Je vais perdre 40 kilos, si je franchis un certain nombre de participations.' Et j'ai franchi le nombre de participations en question. C'est dur de se lancer, parce que c'est une question de volonté", expliquait-il dans l'émission.

Peut-être évoquera-t-il une fois de plus son poids lorsqu'il se mesurera à d'anciens candidats, vendredi 3 juillet. Pour l'heure, ce sont Hakim, Timothée et Alexandre qui se sont qualifiés pour l'émission de samedi.