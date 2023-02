Sylvain Mirouf privé de sa fille depuis 3 ans : harcèlement, chantage au suicide... "C'est un cauchemar"

Sylvain Mirouf (52 ans) est un habitué des émissions de Jordan De Luxe. Ce n'est pas la première fois qu'il se confie au présentateur. Et le public a eu le plaisir de le retrouver ce mercredi 1er février 2023, dans Chez Jordan (C8). Après avoir évoqué (mystérieusement) son état de santé, il a été interrogé sur sa vie amoureuse. L'occasion de revenir sur un douloureux sujet personnel.

Par le passé, Sylvain Mirouf était en couple avec une femme avec laquelle il a eu une petite fille (aujourd'hui âgée de 16 ans). Un rêve qui se réalisait pour l'illusionniste, car il rêvait de devenir papa depuis l'âge de 20 ans. Mais tout ne s'est pas passé comme il l'espérait. Il s'est séparé de la femme en question et du jour au lendemain, il a été privé de sa fille. "Je n'ai pas le droit d'en parler, je suis encore en pleine procédure, encore au bout de quatre ans, ça ne s'arrête pas. J'ai le coeur en miettes. J'ai traversé quasiment trois ans d'arrêt de travail. Je découvre un sujet que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'aliénation parentale, qui est qu'à un moment donné, un parent tout d'un coup utilise l'enfant pour se venger d'un échec de couple", déclarait-il notamment en 2020 à Jordan De Luxe.

Le magicien privé de sa fille

Et ses dernières déclarations chez le présentateur de C8 lui ont valu... un procès a-t-il révélé ce mercredi. "Le harcèlement c'est ça, c'est du non-stop. (...) Je pensais comme tout le monde que la perversion narcissique, c'était un truc de mecs et en fait, pas du tout. C'est aussi un truc très féminin. Ça m'a coûté très très cher. Ça coûte sa santé, des arrêts de travail, des opérations chirurgicales", a-t-il précisé. Sylvain Mirouf a ensuite rappelé qu'il voulait être papa depuis l'âge de 20 ans. Et il a envie de transmettre à sa fille beaucoup d'amour, mais aussi ce que la vie lui a enseigné. Malheureusement, il ne peut pas le faire, "une immense frustration" pour lui.

"Je n'ai pas vu ma fille depuis trois ans. (...) C'est comme ça. Ça s'appelle de l'aliénation parentale. (...) Je n'ai pas de nouvelles. Quand une mère fait du chantage au suicide à votre enfant, c'est un cauchemar. Elle lui dit : 'Si tu vois ton père je me suicide.' Qu'est-ce que vous voulez que le gosse fasse quand il a 9-10 ans. C'est un truc de dingue. Comme ma petite fille est quelqu'un de très sensible et de très intelligent, je lui fais confiance", a poursuivi Sylvain Mirouf. Et, si jamais sa princesse avait l'occasion de le voir à la télé, il souhaiterait lui dire qu'il l'aime de tout son coeur et de toute son âme.

Sylvain Mirouf est "dans la résilience" concernant cette situation. Il espère qu'à sa majorité, il pourra enfin la retrouver.