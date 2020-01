Sylvester Stallone : À 73 ans, Rambo assume enfin ses cheveux blancs !

Si la carrière de Sylvester Stallone a été si remplie, ça tient aussi au fait qu'il a toujours été proche de ses fans. Mardi, la star de Rocky s'est emparée de son compte Instagram pour motiver ses abonnés. Ces derniers ont pu admirer son nouveau look avec ses cheveux blancs tout à fait assumés.

Mardi 28 janvier, Sly, 73 ans, a partagé un message très motivant en répétant son mantra "Keep punching" ! "Parfois, je me réveille en n'ayant envie de rien. Juste de me détendre, c'est la vérité. Quiconque dit l'inverse est un menteur, c'est la nature humaine. Puis vous vous relevez, vous êtes furieux et vous réalisez que vous devez vous rendre à la 'Banque des buts dans la vie'. Donc je repense à ma phrase préférée et je le fais #KeepPunching." Sur la vidéo, on voit un Sly qui mime un coup de poing à l'attention des spectateurs !

Si ces paroles ont été entendues, c'est le nouveau look qui a subjugué. La famille comme les fans, tous ont adoré que Sly assume enfin ses cheveux blancs. Ces dernières années, Sylvester Stallone avait adopté le look poivre et sel, mais il semble avoir renoncé à se teindre les cheveux.

Le 25 septembre 2019, Sylvester Stallone a revêtu pour la cinquième et dernière fois sa panoplie de vétéran dans Rambo: Last Blood. Fait amusant, le comédien de 73 ans a pourtant détesté le tout premier opus, sorti en 1983 – et intitulé First Blood.

Cet opus ne sonne pour autant pas le glas de la carrière de cet immense acteur. En 2020, Sylvester Stallone sera à l'affiche du film Samaritan, réalisé par Julius Avery qui a avoué être un fan de la première heure de Sly.