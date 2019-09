Sylvester Stallone souffre d'une paralysie faciale partielle

Cette péripétie n'est peut-être pas récente, mais elle a déterminé la carrière de l'acteur ! Né le 6 juillet 1946 à New York, dans le quartier de Hell's Kitchen, Sylvester Stallone a dû être extirpé du corps de sa mère à l'aide de forceps. Une mésaventure qui lui a "valu une paralysie faciale partielle, et cette gueule reconnaissable entre mille", explique-t-on dans le portrait qui lui est accordé dans Sept à huit, le dimanche 8 septembre 2019 sur TF1. Le médecin, qui a assisté la naissance, a ainsi abîmé un nerf facial : le héros de la saga Rocky a depuis la bouche tordue, la langue a moitié paralysée et, fatalement, un défaut de prononciation qui va avec.

Le 25 septembre 2019, Sylvester Stallone revêtira pour la cinquième fois sa panoplie de vétéran dans Rambo: Last blood. Fait amusant, le comédien de 73 ans a pourtant détesté le tout premier opus, sorti en 1983 - et intitulé First blood, comme quoi la boucle est bouclée. "J'étais comme sonné, raconte-t-il sur TF1. Je me suis dit que c'était le pire film que j'avais fait. C'était tellement mauvais que je suis allé voir mon agent pour lui demander : 'Est-ce qu'on peut racheter le film pour le brûler ?'. Un personnage qui déclare la guerre dans son propre pays, déjà c'est moyen. Aux Etats-Unis, les mentalités n'étaient pas prêtes pour ce type de film. D'ailleurs, j'étais le onzième choix pour jouer le rôle. Les autres acteurs refusaient parce que c'était trop polémique."

Sylvester Stallone à la rencontre de son public

Comme quoi ses 48 ans de carrière n'auront pas été inutiles, Sylvester Stallone s'est offert il y a peu le plaisir d'aller à la rencontre de son public. Au début du mois de septembre, l'époux de Jennifer Flavin a organisé une petite séance de questions/réponses intitulée Experience With Sylvester Stallone, au Manchester Convention Center, à 220 euros la place. En espérant que personne n'ait réclamé un "Rambo-rsement" en fin de journée...