Sylvie Meis a épousé Niclas Castello, découvrez la robe immense de la mariée !

Ils ont mis les petits plats dans les grands ! Le samedi 19 septembre 2020, Sylvie Meis et son compagnon Niclas Castello se sont dits "oui" pour le meilleur et pour le pire. Cet amour flamboyant, les deux tourtereaux ont choisi de le célébrer à Florence, en Italie, dans la Villa Cora. Et pour ce faire, ils se sont entourés de très, très nombreux proches à l'occasion d'un cérémonie grandiloquente. "Je n'ai jamais été aussi prête, expliquait la beauté néerlandaise la veille. Je partagerais des photographies de mon mariage après ce week-end... je veux pouvoir vivre ce moment, celui durant lequel je vais épouser mon grand amour, et je veux pouvoir en profiter et absorber chaque seconde."

Pour profiter, elle va pouvoir profiter. Les épousailles s'étendraient sur un total de quatre jours. Et pas besoin d'attendre qu'elle en sorte, les yeux plein d'étoiles, pour avoir un aperçu de cet évènement fantastique. Nous avons pu mettre la main sur les images prises à l'occasion du mariage de Sylvie Meis et de Niclas Castello. Une seconde union pour le mannequin de 42 ans qui, auparavant, était en couple avec le footballeur Rafael van der Vaart – avec qui elle a eu un fils, Damián, 14 ans aujourd'hui. Elle a également été fiancée, en 2017, à l'homme d'affaires Charbel Aouad. Mais de telles noces, forcément, vont éclipser tout ce qui a pu se passer auparavant...