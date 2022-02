Sylvie Tellier attristée par la mort d'un proche "qui a choisi de s'envoler" : toute la famille en deuil...

"Les mots me manquent, notre clan perd une mamie, une mère, une amie, une wonder woman qui se sera battue comme une lionne contre la maladie mais qui a choisi de s'envoler pour ne pas nous voir souffrir davantage. La vie nous sépare mais nous gardons son amour et sa douceur pour toute notre vie, écrit Sylvie Tellier en légende. À toutes les familles qui se battent contre la maladie, profitez de tous les instants, chargez vous de leur amour." En hashtag, Sylvie Tellier précise qu'il s'agit là d'un moment de "#douleur" mais aussi d'"#amour". "#mamiejetaime", "#bellemaman" ajoute-t-elle en hommage.

En commentaires de cette triste nouvelle, plusieurs personnalités, en plus d'anonymes, tiennent à apporter leur soutien à la famille. Parmi elles, la danseuse de Danse avec les stars Marie Denigot, l'animatrice Cristina Cordula ou encore l'ancienne Miss France désormais comédienne Sonia Rolland.

Toutes nos condoléances à Sylvie Tellier, son mari Laurent et leurs proches.