Sylvie Tellier : Ce jour où elle a "pris une claque" à la fin de son couple

Encore une bougie de soufflée ! Ce 28 mai, nul doute que les reines de beauté du concours Miss France ne manqueront pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Sylvie Tellier, qui fête ses 43 ans. Avec le couvre-feu, pas certain qu'elle puisse faire la fête mais elle pourra toutefois compter sur ses enfants et son mari Laurent. Un homme avec lequel elle a repris goût à l'amour suite à son divorce.

En effet, de 2007 à 2012, Sylvie Tellier a été mariée à Camille Le Maux. Mais le conte de fées s'est brutalement arrêté. "Je n'imaginais pas divorcer au bout de cinq ans. Je me suis pris une claque (...) Malheureusement, comme beaucoup de Français et de Françaises, je suis issue d'une famille de parents divorcés. Je pensais que je ne reproduirais pas cela, et bien je l'ai reproduit car j'ai divorcé à mon tour", confiait-elle à l'animatrice Amanda Scott sur France 2, en 2016. "Comme dans le cas de mes parents, je pense que parfois des couples sont faits pour vivre ensemble longtemps, et puis d'autres moins. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils ne créent pas de très belles choses, et moi, j'ai de très bons souvenirs de mon mariage. Et voilà, après on dit toujours que ça matche ou ça ne matche pas. C'est la vie", avait-elle ajouté.

Avec son premier mari, la patronne des Miss a eu un fils prénommé Oscar, né en 2010. Sylvie Tellier s'est remariée en 2017 à Laurent avec qui elle a eu deux autres enfants : Margaux, née en 2014, et Roméo, né en 2018. "C'est plutôt un papa poule, ravi d'être à la tête d'une famille nombreuse. Il aime bien ce chiffre 5. Il est assez cool. C'est moi qui aurais tendance à être un peu stricte. En fait, je le suis avec Margaux, qui est la 'fille à papa'. Et lui, plus avec les garçons qui sont 'les bébés de maman'", confiait-elle en évoquant son époux dans les pages du magazine Gala. Nul doute que pour son anniversaire, son mari et ses enfants se plieront en quatre pour lui faire plaisir !