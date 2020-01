Sylvie Tellier sur le cap des 40 ans : "C'est la règle du jeu !"

Fêter ses 40 ans n'est pas toujours une mince affaire. Ce n'est pas Sylvie Tellier qui dira le contraire. La directrice du comité Miss France a passé ce cap il y a un an. Heureusement, elle est assez entourée pour ne pas se laisser abattre, surtout avec la naissance tardive de son fils Roméo, né le 14 juillet 2018. "C'est la règle du jeu ! J'ai la chance d'avoir un petit dernier de 18 mois et je vous assure que ça maintient en forme !" assure-t-elle lors d'une interview pour le magazine Closer. Sylvie Tellier est également heureuse en couple, une situation qui lui permet de ne pas souffrir des épreuves du temps. D'autant plus que son mari Laurent ne manque pas d'attention envers elle. "Et puis, j'ai un mari formidable qui me dit qu'il m'aime et que je suis belle, alors comment ne pas accepter de vieillir ?"

Malgré tout, Sylvie Tellier reconnait avoir "un regain de nostalgie de (ses) 20 ans" de temps à autres. Rien de bien étonnant lorsqu'on s'occupe chaque année des candidates à l'élection Miss France, lesquelles sont âgées de 18 à 25 ans. En 2020, c'est Clémence Botino qui représentera la France en dépit des critiques. Mais pour la maman de trois enfants, sa victoire ne fut pas une surprise. "Clémence Botino ne faisait pas partie des favorites des journalistes ou sur les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas surprise qu'elle ait séduit les Français : elle a une très belle prestance scénique et elle a obtenu la meilleure note au test de culture générale. Clémence méritait réellement cette couronne !" a-t-elle expliqué dans Closer. Avec Clémence, Sylvie Tellier est donc repartie pour une sacrée tournée des médias à travers tout le pays.

Une interview a retrouver en intégralité dans le nouveau magazine Closer, en kiosques vendredi 17 janvier 2020.