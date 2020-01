Sylvie Tellier et le sacre de Miss France 2020 : "Clémence méritait la couronne"

Depuis l'élection de Miss France 2020, le 14 décembre dernier, Sylvie Tellier écume les plateaux de télévision et les émissions radio au côté de la belle Clémence Botino, désormais ambassadrice de la beauté française. Si la directrice générale du comité Miss France a toujours été convaincue que la jolie Guadeloupéenne était une parfaite reine de beauté, elle est bien consciente que le pari était loin d'être gagné. En ce début d'année, elle s'est confiée au magazine Closer.

"Clémence Botino ne faisait pas partie des favorites des journalistes ou sur les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas surprise qu'elle ait séduit les Français : elle a une très belle prestance scénique et elle a obtenu la meilleure note au test de culture générale. Clémence méritait réellement cette couronne !", déclare-t-elle au média.

Car, s'il y a bien une jeune femme qui était pressentie pour décrocher l'écharpe, c'était Florentine Somers, Miss Nord-Pas-de-Calais 2019. Pourtant, la Dunkerquoise a très vite été éliminée de la compétition. Une décision qui n'a pas été au goût des internautes, qui ont rapidement crié au scandale. "Si Florentine n'était pas parmi les quinze finalistes, c'est qu'elle a en partie échoué aux épreuves de sélection du mois de préparation. Et elle n'a pas non plus convaincu le jury lors de l'oral de présélection, qui s'apparente à un entretien d'embauche", explique-t-elle, souhaitant une bonne fois pour toutes mettre fin aux rumeurs disant que la belle blonde s'était montrée particulièrement "peste" avec les autres Miss régionales.

En attendant, Sylvie Tellier continue sa tournée des médias, accompagnant avec attention la nouvelle Miss France dans son nouveau rôle. Un quotidien qui lui demande beaucoup de sacrifices, y compris celui de passer du temps loin de ses enfants : "J'essaye d'être présente le plus possible ! J'élève ma fille et mes deux garçons de la même façon, en inculquant notamment la valeur du respect", déclare l'ancienne Miss France 2002.

Afin de leur expliquer son métier de manière ludique, Sylvie Tellier a même lancé une collection de livres portant le nom de ses deux aînés, Oscar et Margaux. "Chaque titre est consacré à une région de France et raconte le voyage itinérant de deux enfants", raconte-t-elle. Voilà une bien jolie façon de faire patienter ses enfants en son absence...