Miss France 2020 : Florentine Somers éliminée, Sylvie Tellier calme le jeu

La victoire de Clémence Botino au concours Miss France 2020 est décidément controversée. Déjà victime d'attaques racistes, la jeune Guadeloupéenne de 22 ans est également accusée de ne pas mériter son titre, certains lui préférant ses concurrentes Lou Ruat ou Florentine Somers. Cette dernière n'a d'ailleurs même pas eu l'occasion de rejoindre le groupe des quinze demi-finalistes puisqu'elle n'a pas été retenue par le jury lors de la première étape. Une élimination surprise qui a provoqué une vague de colère sur la Toile.

Face à l'engouement des internautes à ce sujet, lesquels estiment qu'il y a eu "tricherie", Sylvie Tellier est sortie du silence. Contactée par Télé Loisirs, la patronne des Miss a vivement réfuté un boycott à l'encontre de Miss-Nord-Pas-de-Calais. "Attention à tout ce que les journalistes écrivent et racontent pour faire le buzz, Florentine Somers, j'ai été à son élection, c'est une jeune femme très jolie, très touchante, qui a un parcours de vie pas facile et j'ai été ravie de l'avoir dans cette élection", a-t-elle déclaré. Rien à voir donc non plus avec les rumeurs qui dépeignaient Florentine Somers comme une "peste" lors de l'aventure. Pour Sylvie Tellier, ce n'était simplement pas son destin. "Peut-être que son aventure et son karma n'étaient pas de devenir Miss France, mais je suis sûre que plein de belles choses l'attendent..."

De son côté, Florentine Somers l'a joué fair-play en postant un message sur Instagram. Elle y formule sa reconnaissance envers le comité pour lui avoir donné l'opportunité de participer et n'oublie pas de féliciter ses rivales, dont la grande gagnante Clémence Botino. C'est ce qu'on appelle être bonne joueuse.