Sylvie Tellier très agacée : pourquoi son live avec une Miss France a capoté ?

C'est une émission un peu spéciale que Sylvie Tellier a proposée à ses 408 000 abonnés le lundi 20 avril 2020.

Après avoir pris le soin de demander comment se portaient tous ceux qui la suivent quotidiennement depuis le début du confinement, la directrice du comité Miss France est revenue sur un épisode fâcheux survenu la semaine dernière. Alors qu'elle avait prévu de s'entretenir avec une ancienne Miss France extrêmement discrète, Patricia Spehar (Miss France 1997), le live n'avait finalement pu se faire. Une grande déception pour Sylvie Tellier.

Lundi, la maman de Margaux, Oscar et Roméo s'est expliquée sur les raisons de ce capotage. "Lundi dernier, je voulais vous présenter Patricia Spehar, qui est une ancienne Miss France que vous ne connaissez pas, ou peu, parce qu'on la voit moins dans les médias. Et puis, je n'ai pas réussi à me connecter lundi dernier", a d'abord déclaré Sylvie Tellier. La directrice du comité Miss France et celle qui avait porté le titre en 1997 ont alors mené l'enquête et ont découvert ce qui avait posé problème. "Une personne pas sympa du tout a piqué le compte de Patricia et s'est créé un fake compte. (...) Cette personne s'est fait passer pour Patricia, a subtilisé son numéro de téléphone, a créé une adresse mail pour se faire passer pour Patricia", a détaillé Sylvie Tellier. Sauf que cette usurpation a une conséquence malheureuse pour la protectrice des Miss. Déjà craintive, Patricia Spehar ne souhaite plus réaliser de live. "Patricia n'est pas super à l'aise avec les live, et elle est bien dégoûtée de la façon dont ça s'est fait", a-t-elle regretté, sans cacher son agacement. Cette mésaventure a ainsi poussé Sylvie Tellier à proposer une émission spéciale sur les réseaux sociaux, les biens et les méfaits d'Instagram.

L'élection de Miss France 2021 aura-t-elle lieu ?

Ce même 20 avril 2020, Sylvie Tellier a accordé un entretien au Parisien dans lequel elle a confirmé que l'élection de Miss France 2021 aurait bien lieu malgré la crise sanitaire. "Il n'est absolument pas question que l'élection n'ait pas lieu. Même si elle se fait dans des conditions particulières, elle se fera. D'autant que cela tombe l'année du centenaire de l'élection !", a-t-elle soutenu. Il a bien évidemment fallu repenser l'élection des Miss régionales qui se déroulent bien en amont. Les prétendantes devront réaliser trois pastilles vidéo : "Une pour se présenter face caméra comme un CV, une dans laquelle elles défilent dans leur jardin ou leur salon (la fameuse épreuve redoutée du catwalk) et enfin, une dans laquelle elles doivent montrer un de 'leurs talents'", a résumé Le Parisien.