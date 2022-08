Sylvie Vartan : Sa sublime fille Darina partage des photos intimes pour une occasion spéciale

Entre Sylvie Vartan et sa fille Darina, la connexion est indéniable. En témoigne la story Instagram de cette dernière ce lundi 15 août puisqu'elle a partagé une photo de sa mère plus jeune, à l'occasion de ses 78 ans, en lui adressant un adorable message : "Joyeux anniversaire à la plus belle, la plus gentille, et à la plus aimante des mamans. je t'aime de tout mon coeur" a-t-elle écrit. Mais cela ne s'arrête pas là : "Merci pour tout ce que tu fais pour moi et pour ceux qui t'entourent. Merci d'être une maman exceptionnelle. Merci de m'avoir choisi. I love you" a-t-elle ajouté, dévoilant ainsi un autre cliché de sa maman.

Pour rappel, Darina a été adoptée par la chanteuse et le producteur américain Tony Scotti en Bulgarie en 1998, alors qu'elle était âgée de 7 mois. Depuis ce jour-là, elle semble avoir tissé des liens très forts avec sa mère, qui lui avait même écrit une jolie chanson portant son nom dans son album Sensible. Adoptée ou pas, cela ne change rien pour Darina. "Petite, je n'ai jamais senti de différence. Surtout que je ressemble à mes nièces physiquement" avait-elle confié récemment à Gala, alors qu'elle partageait la couverture du magazine avec sa mère.

"On ne classifie pas un enfant"

"Je pense que quand tu es adopté, il y a quand même des problèmes qui vont avec. Ça fait partie du package" nuançait-elle dans la foulée. Mais malgré ces difficultés, et quelques critiques, Darina ne remet en aucun cas en cause le statut de mère de celle qui l'a adoptée. Bien au contraire. Sylvie Vartan s'était également exprimée sur ce sujet lors de cet entretien afin de clarifier la situation. "Une mère, c'est celle qui t'aime, qui tremble pour toi, qui pleure pour toi. David (fruit de ses amours avec Johnny Hallyday, ndlr), je l'ai porté dans mon ventre et Darina, je l'ai portée dans mon coeur, coeur ou ventre, pour moi, il n'y a aucune différence" a déclaré l'interprète de La maritza, qui n'hésite jamais à défendre sa fille lorsque l'occasion se présente.

"J'ai voulu mon fils et je l'ai voulue elle. C'est la même démarche. Et ça m'insupporte qu'on dise 'ma fille adoptive'. Darina est ma fille. Un point c'est tout. Adopté, biologique ou né sous PMA, on ne classifie pas un enfant ! Il n'y a pas de 'sous-enfant', pas de graduation dans l'amour qu'on lui porte..." avait-elle conclu avec beaucoup de fermeté. Ce qui a le mérite d'être clair !