Sylvie Vartan touchée en plein coeur : la belle surprise de ses petites-filles Ilona et Emma Smet

Très touchée, Sylvie Vartan a reçu une magnifique déclaration d'amour de ses petites-filles Emma et Ilona Smet (23 et 26 ans, fruits de l'amour entre le chanteurDavid Hallyday et le mannequin Estelle Lefébure) dans l'émission La Boîte à secrets diffusée le 19 novembre 2021 sur France 3. Face à Faustine Bollaert, l'ex-femme de Johnny Hallyday a pu découvrir une vidéo dans laquelle elles lui ont adressé de beaux compliments empreints d'affection, mais surtout d'admiration.

"Coucou Mimi. On voulait te rappeler à quel point t'es quelqu'un d'important dans notre vie. Tu nous inspires tous les jours avec ta force et ton humilité. Et tu as toujours été là pour nous et il n'y a pas assez de mots pour décrire la belle personne que tu es. On voulait simplement te dire merci et te dire qu'on t'aime très fort". "Mes amours !", a soufflé la maman de Darina, tout en regardant tendrement ses précieuses petites-filles à l'écran.

Par la suite, celle qui avait rencontré Johnny Hallyday dans les coulisses de l'Olympia en 1962 a eu l'honneur de découvrir la chorale Orenda Voices et Dave venus, lui interpréter un magnifique chanson sur le plateau de France 3. "À côté de ce côté diva, star moi je connais la femme avant tout qui aime ses enfants, qui aime ses petits-enfants, qui fait bien la cuisine..." explique l'interprète du titre Vanina. "La cuisine c'est pour vos deux petites filles qu'on a vues tout à l'heure ?" lui demande l'animatrice, "Ah oui oui oui !" répond Sylvie Vartan, très proche d'Emma et d'Ilona.

Le 19 novembre 2021, l'émission La boîte à secrets a rassemblé 1,3 million de curieux soit 7,1% de part de marché. La concurrence était rude lors de cette soirée où les programmes Danse avec les stars (3,5 millions de personnes soit 18,2% de part de marché) et Capitaine Marleau (4,7 millions de fidèles rassemblés, soit 24,1% du public) se sont disputés la première place.