Tania Young maman : le regard de son fils Raoul envoûte les internautes

C'est le 9 août dernier que Tania Young a pris tout le monde de cours en dévoilant son baby bump pour la première fois à l'antenne. À 42 ans, elle entamait alors l'un des plus beaux chapitres de sa vie. Elle s'était d'aille confiée auprès de nos confrères de Télé Loisirssur le choix d'avoir un enfant "sur le tard". "C'est juste que ça ne s'était pas présenté avant. Ça aurait pu arriver avant si j'avais eu envie, et si j'avais rencontré la personne avec qui j'aurais eu envie de le faire. J'ai rencontré la bonne personne, le bon papa, et on a décidé ensemble de faire ce bébé."

Et si Raoul est désormais bien connu du grand public, Tania Young ne semble en revanche toujours pas prête à s'afficher avec son compagnon. Toutefois, il lui arrive de mentionner un certain Mathias Kulpinski en légende de ses publications. On peut donc imaginer qu'il s'agit de l'homme qui partage sa vie.