Tara (Top Chef) mariée sublime en robe blanche, elle partage des photos

Il y a une semaine, Tara vivait l'un des plus beaux jours de sa vie. Le 7 juillet 2019, la candidate de Top Chef 2018 (M6) s'est mariée à l'homme de sa vie, un certain Nagi. Si jusque-là, elle n'avait pas souhaité partager de photos de la cérémonie, la chef a fait une belle surprise à ses abonnés en dévoilant deux clichés de son mari et elle le jour J.

Sur la première photo, on peut admirer Tara et Nagi en train de s'embrasser, pendant que leurs invités leur jettent des confettis. La belle brune portait une longue robe blanche en dentelles, transparente au niveau des bras. Elle avait opté pour un chignon et portait un voile. Son cher et tendre était quant à lui vêtu d'un costume et d'un noeud papillon noirs, ainsi que d'une chemise blanche. Classique, mais toujours efficace !

Sur la deuxième photo, Nagi embrasse Tara sur le front. Heureuse, cette dernière a un large sourire. "Il y a une semaine", a-t-elle simplement légendé sa publication.