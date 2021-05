Tarek Boudali (30 jours Max) : L'acteur partage sa grande joie de revenir au cinéma

Jour de bonheur pour le populaire acteur et réalisateur Tarek Boudali ! En plus de revoir les salles de cinéma à nouveau ouvertes, le fidèle complice de Philippe Lacheau a vu son film 30 jours Max être de nouveau à l'affiche pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Tarek Boudali y joue le rôle de Rayane, un jeune policier plutôt trouillard et maladroit. Son médecin l'informe, à tort, qu'il est malade et qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre. Rayane pense donc qu'il n'a plus rien à perdre et décide de saisir sa chance. Il veut devenir le héros de son commissariat et ainsi impressionner sa jolie collègue Stéphanie. Rayane va alors prendre d'immenses risques pour appréhender un gros trafiquant de drogues.... Tout un programme !

On retrouve au casting de cette comédie, Philippe Lacheau, Julien Arruti ou encore Vanessa Guide. C'est loin d'être le premier film où Tarek Boudali collabore avec Philippe Lacheau. Les deux comédiens sont souvent associés, ils doivent ça à leurs rôles dans les deux films Babysitting mais aussi les films Alibi.com, Epouse-moi mon pote ou encore Paris à tout prix.

Le film 30 jours Max avait fait un démarrage tonitruant à sa sortie en octobre 2020 puisqu'il avait cumulé pas moins de 1 million d'entrées dont 300 000 lors du premier week-end et 500 000 la première semaine dans la période sanitaire de l'époque. Un exploit.

C'est donc en toute logique que l'acteur français est en joie à l'idée de faire à nouveau découvrir ce film qui avait tant plu aux spectateurs avant le deuxième confinement de décembre.