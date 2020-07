Tarek Boudali a quitté En famille : la raison de son départ

Lundi 29 juin 2020, M6 a donné le coup d'envoi de la saison 9 d'En famille. De nouveaux épisodes dans lesquels Tarek Boudali brille par son absence. L'interprète de Kader a annoncé en juin 2018 qu'il ne souhaitait plus interpréter son personnage (qu'il incarnait depuis 2012) et avait expliqué pour quelle raison il avait fait le choix de quitter la série. On vous rafraîchit la mémoire !

C'est lors d'une conférence de presse de la série que l'acteur de 40 ans avait annoncé la triste nouvelle. "La décision d'arrêter est venue de manière naturelle. Je n'avais plus trop de temps avec tous mes projets. J'ai évidemment un pincement au coeur parce que j'ai passé sept ans dans cette famille... C'était une expérience unique qui m'a beaucoup apporté", avait-il confié. Ces dernières années, le partenaire de Charlie Bruneau - devenue maman pour la première fois il y a un mois - a en effet enchaîné les projets au cinéma. On a pu le voir dans Baby-Sitting 1 (2014) et 2 (2015), puis Alibi.com et Épouse-moi mon pote (2017), et Nicky Larson (2018). Cette année, il a également réalisé le film 30 jours max, qui devrait sortir en salles le 14 octobre 2020. Difficile de tout concilier. "Je suis arrivé à un point où il fallait faire des choix parce que j'avais trop de travail. C'est cool, mais en même temps, j'étais un peu fatigué, donc je ne pouvais pas tout faire", avait-il aussi expliqué à Puremedias.

La tristesse de Charlie Bruneau

Charlie Bruneau, qui incarnait sa compagne Roxane dans En famille, avait également réagi à son départ auprès de Télé 7 jours : "Je n'ai pas pris ça de manière violente comme nous en avions beaucoup parlé en amont. Je suis très heureuse pour lui, car je comprends ses motivations. Mais je le vois partir avec beaucoup de tristesse."

Malgré le départ de Tarek Boudali, la production ne souhaitait pas se séparer de Charlie Bruneau. Les scénaristes ont donc dû s'adapter afin que ses aventures continuent. Au départ, Kader a simplement été muté en Nouvelle-Zélande pour son travail. Mais il a finalement quitté Roxane. Cette dernière vit donc désormais en colocation avec son cousin Seb (Benoît Moret) et sa petite amie Bonnie (Tiphaine Daviot). "Il va y avoir des moments assez chouettes et truculents. Seb va devenir un référent masculin pour les jumeaux. Roxane est une célibataire proactive, elle voit le célibat comme un challenge et veut optimiser cette période. Elle tente de reconstruire une histoire avec quelqu'un pour refonder un foyer, mais va s'apercevoir que ce n'est pas facile", avait confié l'actrice à Télé Loisirs. Elle fera finalement une rencontre qui devrait changer sa vie.