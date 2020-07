Tatiana-Laurence Delarue agressée et "choquée" : vidéo de la scène

Très touchée par cette agression et les nombreuses autres dont elle est victime, Tatiana-Laurence Delarue a décidé de prendre la parole. Et ce n'est pas la première fois. L'ancienne chroniqueuse de Valérie Benaïm dans C'est que de la télé ! (C8) est depuis bien longtemps engagée contre les violences faites aux femmes, quelles qu'elles soient. Il faut dire que ce thème lui tient particulièrement à coeur, car, avec son précédent compagnon, la belle de 38 ans a vécu un véritable enfer. Ce cauchemar, elle l'a raconté dans ses livres Au nom des femmes battues puis 10 ans après... Vivre heureuse après les violences conjugales. La violence verbale, les coups, la séquestration, le viol... la belle s'en est sortie aujourd'hui, mais non sans séquelles. Elle est maman d'un petit garçon né d'un viol conjugal et qui grandit aujourd'hui loin d'elle. Son ex-compagnon et bourreau qu'elle appelle "L'Autre Bis" – "L'Autre" tout court étant son ex-beau-père qui avait fait subir le pire à sa mère – en a la garde, elle reste traumatisée par la maternité et "ne peut pas" pour l'instant envisager de bébé.