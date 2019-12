Taylor Swift : Invités célèbres, ses chats sur le gâteau... Son fol anniversaire

Pour son 30e anniversaire,Taylor Swift n'a pas fait les choses à moitié. C'est entourée d'amis célèbres qu'elle a fait la fête jusqu'au bout de la nuit, dans le restaurant Oscar Wilde, à New York. Parmi les invités, on retrouvait Blake Lively et son mari Ryan Reynolds, dans un style très casual, la chanteuse Halsey, Gigi Hadid ou encore Camila Cabello, venue sans son petit ami, Shawn Mendes.

"Taylor était trop contente d'avoir 30 ans. Elle voit ça comme quelque chose de tellement positif. Elle a partagé un dîner avec des amis et s'est éclatée", a fait savoir une source décidément bien informée à PEOPLE Magazine. Si aucune caméra n'était autorisée à documenter l'anniversaire, Taylor Swift a laissé quelques images fuiter sur les réseaux sociaux. On pouvait voir qu'un photocall sur le thème de Noël avait été organisé, avec petits chapeaux, hottes et déguisements. "Je me sens si chanceuse de vous avoir tous et je chercherais indéfiniment les mots pour vous remercier", a tendrement écrit la star sur Instagram.

La soirée a atteint son apogée lorsque son gâteau d'anniversaire a fait son entrée, puisqu'il s'agissait d'un immense dessert décoré de roses et de fleurs blanches, surmonté de trois grosses têtes de chat. Il s'agit en réalité des minois des trois matous de la chanteuse : Olivia, Meredith et Benjamin.

Une journée si spéciale que Taylor Swift n'est pas près de l'oublier. Quelques heures plus tôt, elle se produisait au Madison Square Garden. Les 20 000 spectateurs présents dans la salle mythique lui ont chanté Joyeux anniversaire en choeur, puis un gâteau géant lui a été offert, lui aussi à l'effigie de ses trois chats.