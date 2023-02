Télé-réalité : Une candidate née avec une malformation gênée pour avoir un enfant, plusieurs opérations nécessaires

Au mois de décembre 2022, Beverly Bello annonçait ses réconciliations avec son fiancé Noah. La jolie blonde de 30 ans avait accepté sa demande en mariage quelques mois plus tôt, le jour de la Saint-Valentin, mais elle créait la surprise à la fin du mois d'octobre en annonçant leur rupture. Heureusement, Beverly et Noah ne sont pas restés séparés bien longtemps. Le couple fait même plus que jamais preuve de sérieux puisqu'il envisage d'avoir son premier enfant.

Un projet que nourrit depuis longtemps l'ancienne candidate des Princes de l'amour (W9) mais qui est semé d'embûches. En effet, comme elle l'a expliqué, Beverly Bello a bien du mal à tomber enceinte. "Comme vous savez, bientôt j'ai 31 ans et avec Noah, on réfléchit de plus en plus à avoir un enfant. Malheureusement, j'ai eu quelques complications. Je me suis fait opérer il y a trois mois de ça", a-t-elle annoncé à travers une vidéo TikTok.

La raison de ces complications ? Une malformation de naissance. "Pour vous la faire courte, parce que c'est quand même assez complexe, je suis née avec un seul rein, ce qui a déclenché une malformation utérine. C'est-à-dire que j'ai un utérus cloisonné, a expliqué l'ex de Vivian. On l'a diagnostiqué il n'y a pas très longtemps de ça et il a fallu que je me fasse opérer". Tout aurait alors pu rentrer dans l'ordre à la suite de cette intervention, et Beverly Bello espérait pouvoir fonder sa famille mais c'était sans compter de nouvelles difficultés. "Il y a eu certaines complications et donc prochainement, je dois refaire une échographie pelvienne (un examen ciblé de la sphère génitale féminine, ndlr) chez mon gynécologue. Et on verra bien la suite comment ça se passe", a-t-elle conclu sur le sujet, optimiste malgré tout.

Très transparente sur le sujet, Beverly Bello a par ailleurs promis à sa communauté de donner de ses nouvelles une fois qu'elle en saurait plus.