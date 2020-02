Télématin : Un chroniqueur emblématique se lance dans le stand-up

Depuis maintenant quinze ans, Alex Jaffray fait les beaux jours de France 2 chaque jour dans l'émission Télématin. Alors que son présentateur Laurent Bignolas est confiné chez lui par mesure de sécurité en raison du coronavirus qui inquiète dans le monde entier, le chroniqueur musical du programme, lui, est en pleine forme. Et pour cause, il présente actuellement son premier spectacle du jeudi au samedi au Lucernaire, une petite salle du 6e arrondissement de Paris.

Intitulé Le Son d'Alex, ce one-man show d'une durée d'une heure et demie retrace le parcours autobiographique d'Alex Jaffray, rythmé sans surprise, depuis son enfance, par la musique. C'est donc tout naturellement qu'il a incorporé pas moins de 130 extraits de chansons à son spectacle, toutes diffusées à l'aide de son clavier portable. "On passe de Joe Dassin aux Lacs du Connemara, de la ritournelle de Small World, aux petits secrets des grands tubes, des perles grammaticales des rappeurs aux points communs entre Destinée de Guy Marchand et Daft Punk", rapportent nos confrères du journal Le Parisien qui ont eu l'occasion d'assister à l'une des prestations d'Alex Jaffray, lequel montera sur scène jusqu'au 6 juin 2020. Le public repart même en prime avec un petit cadeau, à savoir "un sous-bock portant un QR code qui permet d'écouter toutes les musiques du spectacle avec son smartphone". De quoi rendre ce moment mémorable.

Outre ses talents de standupper, Alex Jaffray est également connu pour avoir composé quelques génériques célèbres. On lui doit notamment celui de L'Édition spéciale sur Canal+, mais aussi Silence, ça pousse ! sur France 5, sans oublier bien sûr l'incontournable générique de la pastille humoristique de M6, Scènes de ménages.