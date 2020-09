Télévie 2020 : Agustin Galiana, Kendji Girac, Fanny Leeb mobilisés

Cette 32e édition restera à coup sûr gravée dans les mémoires ! Après deux reports, samedi 19 septembre 2020 a enfin eu lieu la traditionnelle soirée de clôture de l'opération de récolte de dons au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider la lutte contre la leucémie et le cancer. Organisé par RTL Belgium, l'événement était forcément bien différent de ceux des précédentes années en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais cela n'a pas empêché les téléspectateurs belges et luxembourgeois à se montrer généreux puisque ce sont pas moins de 10 546 650,71 euros qui ont été comptabilisés.

Malgré l'absence de public, les artistes ont défilé sur la scène de RTL House. Cette année, c'est le chanteur Agustin Galiana qui a été désigné parrain de l'opération. Il était déterminé à "ramener le soleil sur le plateau et à donner un peu de bonne humeur et de joie de vivre" aux malades et à leurs proches. En outre, Kendji Girac, Fanny Leeb (qui a été victime d'un cancer et dont le père, Michel Leeb, avait été le tout premier parrain du Télévie), Salvatore Adamo, Vincent Niclo, Loïc Nottet et Typh Barrow ont eu l'occasion de donner de la voix. Carla Bruni et Julien Doré étaient même présents en visioconférence. Des animateurs se sont également mobilisés et ont apporté leur soutien, à l'image de Tatiana Silva et Sandrine Corman.

Au cours de la soirée, les discussions autour de la leucémie et du cancer ont bien sûr été engagées, mais aussi celles sur l'impact et les conséquences du Covid-19.

L'an dernier, l'opération de solidarité avait permis de récolter 13,1 millions d'euros.