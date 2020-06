Terence (The Voice) amoureux de Sophie et fiancé "au bout de 3 mois de relation"

C'est l'un des candidats favoris de cette neuvième saison de The Voice. Terence James, un jeune homme de 28 ans, originaire d'Écosse, est parvenu à se hisser jusqu'en demi-finale du télé-crochet de TF1, à sa grande surprise. Car oui, depuis le début, le Talent d'Amel Bent manque quelque peu de confiance en lui. Heureusement, sa coach ainsi que les téléspectateurs ont fini par lui prouver qu'il avait toutes ses chances pour percer dans la musique. En outre, Terence peut compter sur le soutien infaillible de sa fiancée, une certaine Sophie, avec qui il partage sa vie depuis quelques années maintenant.

Lors d'une interview accordée à Purepeople.com, il a accepté d'en dire un peu plus au sujet de leur couple. "Ça fait trois ans qu'on est ensemble. Je lui ai demandé de m'épouser en Thaïlande, au bout de trois mois de relation. Quand tu sais que c'est la bonne, tu sais. En tout cas, moi, je suis certain", nous a-t-il confié, très amoureux.

On veut faire un beau mariage

Si les fiançailles sont survenues très rapidement dans leur relation, le mariage se fait quant à lui bien attendre, et ce n'est même pas à cause de l'épidémie de coronavirus ! "En fait, il est en stand-by depuis la demande, parce que, tous les deux, on veut se marier dans un château. Mais ni l'un ni l'autre n'a le budget pour un château (rires). Alors on attend, soit on gagne au loto, soit autre chose, pour que je puisse lui offrir le mariage qu'elle mérite. Mais on n'est pas pressé, on veut vraiment faire un beau mariage", explique Terence.

Les amoureux n'attendent en revanche pas de s'unir pour se déclarer leur amour haut et fort. Terence avait même choisi de rendre hommage à sa moitié lors de l'épreuve des KO dans The Voice, avec le titre The Blower's Daughter de Damien Rice. Un moment fort en émotion qu'il chérit tout particulièrement. "C'était incroyablement important ! C'est elle qui m'a inscrit à l'émission, je ne savais même pas qu'elle avait envoyé ma vidéo. Je ne pensais pas passer les KO, il y avait des gens dans mon équipe que je redoutais énormément et je ne me sentais pas à leur niveau. Alors je me suis dit que c'était ma dernière chance dans la compétition pour lui dédier une chanson. C'est une chanson qui me fait penser à elle à chaque fois que je l'entends, donc c'était logique pour moi." Un très beau cadeau pour la belle Sophie qui n'avait alors pas pu retenir ses larmes.

