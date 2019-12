Teri Garr (Tootsie) : L'actirce hospitalisée d'urgence

Teri Garr a été hospitalisée en urgence ce lundi 30 décembre 2019, révèle le site américain TMZ. En effet, l'actrice de Tootsie a fait appel vers 10h30 dans la matinée à une ambulance, qui est venue la chercher à son domicile dans la vallée de San Fernando.

Plus tard, le site People a eu la confirmation d'un agent de l'actrice qu'elle avait souffert de déshydratation et non d'un AVC, comme la rumeur le disait : "Teri va bien et devrait être à la maison demain", a fait savoir le représentant en question.

Celle qui donnait la réplique à Dustin Hoffmann dans Tootsie a de lourds antécédents médicaux. Atteinte d'une sclérose en plaques diagnostiquée en 1999 après des années de souffrance, elle a également été victime d'un anévrisme cérébral en décembre 2006 qui l'a laissée dans le coma pendant des semaines.

Teri Garr s'était ouverte sur sa maladie en 2002 lors d'une interview accordée à Larry King. "Je continue ma vie, avait-elle alors déclaré, la bonne nouvelle c'est qu'il y a beaucoup de bons médicaments et d'options pour les gens comme moi. Je pense que tout le monde a peur quand on entend quelque chose comme ça, c'est parce qu'il y a très peu d'informations à ce sujet. Je ne suis pas négative vis-à-vis de ma maladie." Après avoir rendu public son diagnostic, Garr a été présidente de la National Multiple Sclerosis Society.

Garr a été nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1983 pour son rôle de Sandra Lester dans Tootsie. Elle est aussi connue pour ses rôles dans Rencontres du troisième type de Steven Spielberg et le film comico-fantastique Frankenstein Junior, sorti 1974.