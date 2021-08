Tex cash sur les Z'Amours de Bruno Guillon : "J'étais le meilleur !"

Voilà une façon explosive de démarrer une interview. A peine lancé par Télé-Loisirs sur le sujet des Z'Amours (France 2), Tex ne mâche pas ses mots au sujet de la nouvelle version incarnée parBruno Guillon . "J'étais le meilleur, tout le monde le sait ! [Il rit.] De toute façon, la télévision part en cou*lles et on n'y peut rien...", lance-t-il.

La dernière émission du jeu télé pour couples a été diffusée ce samedi 21 août 2021. Une émotion particulière pour Tex, qui s'est "éclaté" à la présenter pendant 18 années. "J'arrivais le matin en me demandant ce qu'on allait pouvoir faire comme connerie et comment on allait pouvoir faire rire les gens. J'espère que l'on a amusé le public et qu'il en garde un bon souvenir. La télévision, c'est du divertissement. Je faisais ma télévision de téléspectateurs", s'est-il souvenu.

Tex reste très attaché à cette télévision à l'humour parfois un peu gras aux accents sexistes. Il déplore aujourd'hui le manque de "vrais animateurs" face à Stéphane Bern ou Michel Cymes. "Des vrais animateurs, il n'y en a plus et je pense que c'est ce dont on manque le plus. On a besoin de fun et de gens qui n'ont pas des egos surdimensionnés", assène-t-il auprès de nos confrères.

Quant à la dernière des Z'Amours, Tex ne s'est pas forcé. "Non, à moins que l'on m'appelle pour me dire que l'on parle de moi. Mais comme vous m'y faites penser, peut-être", pense-t-il. Il faut dire que sa relation avec Bruno Guillon est toujours aussi froide. "Il a fait le boulot. On s'est eus une ou deux fois au téléphone, pas plus. J'ai tourné la page, je suis passé à autre chose. La vie continue", ajoute Tex.

Aujourd'hui, l'humoriste de 61 continue de faire des spectacles et monte même des "petits projets de télé et de radio" dont il ne peut pas dire grand chose. " Je suis là, je suis disponible, j'attends. Mais tout va bien. Je cultive ma forme pour pouvoir revenir au top si on me le demande. En tout cas, il y aura bientôt des surprises !", promet-il. De quoi faire miroiter ses fans...