The Bachelor : Le gentleman célibataire est enfin noir, après quarante saisons !

Il était temps ! L'émission américaine The Bachelor – que l'on connait en nos frontières pour avoir mis Olivier, Steven ou Gian Marco en lumière – a finalement choisi un homme noir pour distribuer les roses et les peines de coeur. Ce qui n'était jamais arrivé... en plus de dix-huit ans et quarante saisons. La chaîne ABC l'a annoncé fièrement le vendredi 12 juin 2020, se disant "honorée à l'idée d'avoir Matt James pour vedette". Le jeune homme, beau comme un dieu, a clairement sa place dans le programme. Mais cette décision pourrait bien n'être que le fruit d'une rage montante depuis des années et d'une pétition qui a circulé en ligne, ciblant la franchise pour son manque de diversité inacceptable. Plus de 100 000 signatures avait réclamé justice.

Le divin gentleman célibataire n'est pas tout à fait étranger au programme. Il faisait partie du cast de la saison 16 de The Bachelorette, dans laquelle il devait séduire Clare Crawley. Hélas, le programme a été interrompu par la pandémie du coronavirus. Matt James a 28 ans et travaille dans l'immobilier. Il faisait partie de l'équipe de football de la Wake Forest University. "Nous savons que nous avons la responsabilité de montrer des histoires d'amour qui sont représentatives du monde dans lequel nous vivons, a poursuivi ABC. C'est seulement le début, et nous continuerons à agir pour régler ces problèmes de diversité." De nobles intentions qui n'ont pas convaincu tout le monde. Rachel Lindsay, la première femme noire à être devenue Bachelorette en 2017, a partagé son bonheur mitigé. Elle a expliqué à TMZ qu'elle était très heureuse de voir Matt James rejoindre le programme, mais qu'elle craignait que cette décision ne soit qu'une "réponse au contexte actuel" et le "résultat d'une pression sociale". "Si on ne constate pas d'autres actions pour faire cesser le racisme systématique de cette franchise, cette nouvelle ne sera que l'équivalent des gens qui postent un carré noir sur les réseaux sociaux mais ne font rien pour démanteler les injustices de notre système" a-t-elle précisé. Réponse au prochain épisode...