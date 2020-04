The Circle Game (France), sur Netflix : Une candidate ultrasexy se démarque

Comment s'occuper pendant le confinement ? Des millions de personnes, célèbres et anonymes, ont choisi de se divertir en regardant des films et des séries. Le documentaire Tiger King, La Casa de Papel et 7. Kogustaki Mucize ont eu l'attention de centaines de millions de téléspectateurs. En France, les abonnés de Netflix découvrent The Circle Game et sa torride candidate Lou Baudry.

Une nouvelle émission de télé-réalité débarque en France ! The Circle Game est un concept britannique réunissant plusieurs candidats dans un immeuble. Chacun y possède son appartement et n'a pas la possibilité de rencontrer physiquement ses voisins. Tous, en revanche, peuvent discuter et se noter sur un réseau social spécialement conçu pour l'émission, où ils ont créé leur profil et affiché des informations à leur sujet, vraies ou fausses.

À la fin des notations, les scores moyens sont révélés, du plus élevé au plus faible. Les deux meilleurs candidats deviennent des influenceurs, un statut qui leur donne la capacité de bloquer, et donc éliminer, les autres joueurs. Les joueurs sortis ont encore la possibilité de rencontrer en personne un joueur encore en lice. Durant la finale, tous se notent une dernière fois et le joueur le mieux noté remporte la somme de 100 000 euros.

Certains des téléspectateurs de The Circle Game (France) découvriront peut-être un visage familier. Celui du mannequin Lou Baudry, qui manie justement les réseaux sociaux à merveille. La jeune femme compte plus de 3000 abonnés sur Instagram, 3000 internautes qu'elle régale grâce aux photos sexy de ses shootings.