The Voice 2020 : Nessa éliminée mais déjà sollicitée pour des projets alléchants

Samedi 25 avril 2020 avait lieu le dernier épisode des K.O. dans The Voice. C'est Pascal Obispo qui a clôturé cette épreuve de l'aventure en établissant des choix déchirants au sein de son équipe. En effet, le coach a dû se séparer de quatre de ses sept talents pour préparer la demi-finale à venir - laquelle n'a toujours pas de date fixée en raison de l'épidémie de coronavirus. Parmi les malheureux candidats à avoir été éliminés se trouve Nessa. La jeune femme de 30 ans avait défié toutes les règles préconisées par sa communauté des gens du voyage en participant au télé-crochet de TF1 et avait réussi à émouvoir plus d'une fois le quatuor d'artistes face à elle. La déception est donc inévitable pour celle qui a tenté le tout pour le tout ce week-end sur le titre La Isla Bonita de Madonna.

Malgré tout, elle est apparue bonne perdante et, surtout, reconnaissante d'être arrivée à ce stade de la compétition, à travers un message posté sur Instagram. "C'est avec une grande émotion que je vous écris ces quelques lignes. L'aventure The Voice s'achève pour moi, j'aurais aimé aller plus loin bien sûr mais je repars gagnante malgré tout d'une expérience incroyable !!!!!! J'ai vraiment vécu un rêve éveillé, je n'ai jamais été aussi heureuse, je souhaite vraiment que chacun ressente cela dans une vie !", a-t-elle écrit, comblée. Nessa n'a pas manqué de remercier,au passage, toute l'équipe de l'émission, et en particulier son coach Pascal Obispo "pour sa disponibilité et ses conseils précieux".

Comme elle l'a également confié avec cette publication, la jolie brune est loin d'avoir tout perdu en dépit de son élimination. Et pour cause, elle aura réussi à se démarquer et à taper dans l'oeil de personnes influentes. "C'est le début d'une nouvelle aventure pour moi. J'ai reçu pas mal de propositions (musique, cinéma) que je dois prendre le temps d'étudier, grâce à la visibilité immense que m'a offert The Voice !" Nul doute que les Français n'ont donc pas fini d'entendre parler de "Nessa la gitane".