The Voice 2020 : Que boivent les coachs durant l'émission ?

Les auditions à l'aveugle de The Voice se poursuivent ce samedi 22 février 2020 sur TF1. Avant de découvrir le panel de nouveaux talents qui va se faire recruter, focus sur un sujet qui intrigue ! Que boivent les coachs durant l'émission ? Car oui, impossible de ne pas constater qu'ils ont toujours à disposition ces fameux mugs portants leurs noms pour se réhydrater. Nos confrères de Télé Star ont trouvé la réponse en s'entretenant avec Pascal Guix, le producteur artistique du programme de la Une. Et c'est donc confirmé, les artistes boivent absolument "ce qu'ils veulent". Et de préciser : "Pascal Obispo et Marc Lavoine boivent de l'eau. Amel Bent aime bien le sirop et Lara Fabian, une boisson chaude, en général du thé."

On est donc bien loin des verres de vin blanc auxquels pouvait par exemple carburer Zazie à son époque sur le fauteuil rouge. Souvenez-vous, l'interprète de Speed avouait en novembre dernier avoir succombé à l'appel de l'alcool pour supporter les heures interminables de tournage. "Ce n'était pas du tout systématique parce qu'il fallait quand même être extrêmement vigilant, mais ça nous arrivait de temps en temps. Comme une bonne soirée qu'on passe. C'est aussi une manière d'éteindre la télévision", confiait-elle sur le plateau de Ça ne sortira pas d'ici (France 2). Toutefois cette pratique semble avoir été mise de côté au profit de boissons plus saines. Et pour cause, d'après le producteur, le fait de boire ne boosterait pas forcément leur énergie, bien au contraire. "Depuis plusieurs années, personne ne demande plus d'alcool, car cela a tendance à les fatiguer encore plus." Cela n'empêche en rien les coachs d'apparaître parfois très enthousiastes face à la prestation d'un talent !

Des secrets de tournage à retrouver dans le nouveau numéro du magazine Télé Star, en kiosques dès le 17 février 2020.