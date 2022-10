The Voice, - 23 kg en 10 mois : une ex-candidate transformée, elle dévoile son secret pour passer du 44 au 36...

Dans une story permanente, Cecilia Pascal a pris le temps d'expliquer son chemin parcouru pour atteindre ses objectifs. "J'avais pris beaucoup de poids déjà avant l'accouchement, depuis 2-3 ans. Après l'accouchement, je me suis retrouvée à 80 kilos alors qu'à la base, j'en faisais 65 à peu près. Je ne pouvais plus me voir et le déclic a été quand je voyais les gens prendre des photos de moi pendant les concerts. Du coup, j'ai décidé de manger moins pour commencer. Parce que le vrai gros problème que j'avais était que je mangeais trop, je mangeais des quantités énormes et je grignotais énormément. J'ai tout arrêté : de grignoter, les sirops, les sodas... et déjà comme ça j'ai perdu beaucoup. J'ai aussi réduit drastiquement les quantités de mes plats. C'est comme ça que j'ai perdu 23 kilos. Le but était de créer un déficit calorique, donc de manger moins que ce que je dépensais dans la journée", a-t-elle confié.

Le plus dur à ce moment-là pour Cécilia fut de contrôler sa faim. Alors, pour s'aider, elle prenait des gélules de fucus. "Ca a pour but de gonfler dans l'estomac et prendre de la place pour moins manger, j'ai fait ça pendant 2 semaines et après ça allait mieux donc je m'en suis passée", a précisé la jeune femme de 25 ans. Côté sport, elle a "juste fait du renforcement musculaire". C'est-à-dire : abdos, fentes, squats... "Aujourd'hui, je suis à 56,8kg", s'est-elle réjouit. Seul ombre au tableau : les conséquences de sa perte de poids sur sa poitrine, laquelle a "pris cher". "Là, je ne rêve que d'une chose : la faire refaire", a-t-elle annoncé.