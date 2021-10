The Voice All Stars 2021 : Un Talent de Jenifer tout proche de l'évanouissement sur scène

À bout de souffle après sa prestation dans l'émission The Voice All-Stars diffusée le 2 octobre 2021 sur TF1, l'une des anciennes protégées de Jenifer a bien failli s'évanouir et s'effondrer sur le plateau. Al.Hy, candidate de la première saison du télé-crochet en 2012, a révélé aux journalistes de Télé-Loisirs qu'elle avait failli faire un malaise.

Interrogée sur sa seconde participation à l'émission et sur son cross battle face à Flo Malley, elle répond :"Honnêtement, je ne me souviens rarement de ce que j'ai fait. Encore plus à ce moment-là. J'étais tellement sonnée à la fin que je n'ai vraiment aucun souvenir. Je me souviens juste qu'à un moment j'ai eu besoin de m'asseoir car j'ai failli faire un malaise. J'étais complètement déboussolée. Juste après les résultats, j'ai vraiment failli m'évanouir."

J'ai ressenti un sentiment d'urgence

Cette élimination a malgré tout été positive pour la jeune Parisienne de 27 ans qui estime avoir ainsi reçu la "claque" dont elle avait besoin. "Oui, cette élimination m'a foutu la claque que j'avais besoin dans ma carrière. explique-t-elle, J'ai ressenti un sentiment d'urgence, j'ai compris que j'avais envie de partager ma musique, que j'avais des choses à dire. Je ne peux encore rien dire mais j'ai beaucoup de chansons de prêtes. Faudra me suivre sur internet, pour connaître la suite."

Sur Instagram, la jolie brune a également dévoilé son ressenti après sa seconde élimination à The Voice. Philosophe, la chanteuse compte bien faire de cet échec une force et tirer les leçons de cette épreuve. "Si on voit la vie comme un concours, j'ai perdu. Et ça rend triste, ou ça rend content, (c'est selon). Si on voit pas la vie comme ça, j'ai juste chanté et failli faire un malaise en public. (Certes, un très grand public). Mais rien de trop grave. Parce que ce n'était pas complètement moi."