The Voice : En larmes, un ancien candidat évoque ses années "gâchées et extrêmement sombres"

Il lui aura fallu beaucoup de temps avant de s'assumer tel qu'il est. Mais à 35 ans, Papa Drag est désormais fier de revendiquer son homosexualité ainsi que son amour pour les looks extravagants composés de leggings à motifs et de talons (très) hauts. Une différence qu'il a mise en avant dans la saison 10 de The Voice en 2021. Si aucun des coachs ne s'était alors retourné pour lui, tous avait salué Papa Drag pour son courage et sa force d'esprit. Ce mardi 18 janvier 2022, le chanteur a refait une apparition remarquée à la télé.

En effet, c'est sur M6, dans Incroyables Transformations qu'il a fait le show au micro avant de s'installer face aux experts pour se faire relooker. Mais pour commencer, Papa Drag s'est confié avec émotion sur son vécu difficile. Car l'artiste n'a pas toujours été la personne qu'il est aujourd'hui. Jusqu'à ses 26 ans, il préférait même cacher son homosexualité. Des souvenirs éprouvants qui l'ont fait fondre en larmes. "Je suis ivoirien, j'ai vécu là-bas, j'ai été dans une institution extrêmement obtus au niveau de la manière de vivre. Il fallait entrer dans des cases pour pouvoir être accepté... Je savais très bien que j'étais différent, être homosexuel c'était très clair pour moi. Je portais cette homosexualité mais je la cachais. Je ne pouvais pas parler de ça. C'est très traumatique ces moments-là parce que ce sont des années gâchées et extrêmement sombres. Pour pouvoir survivre, il faut correspondre", a-t-il confié en sanglots.

C'est grâce à la famille qu'il s'est construit en France que Papa Drag a pu finalement s'accepter, et en particulier grâce à... son ex-femme Marie. "J'ai connu Papa Drag il y a une dizaine d'années, à une époque où il était hyper classique et à une époque où il ne s'assumait pas encore tel qu'il était au niveau de sa personnalité et de son homosexualité. On est tombé amoureux, on a eu notre petite fille (Gabrielle, 9 ans). Je savais qu'il était homosexuel quand on était ensemble, il ne me l'avait pas caché, mais on s'aimait très fort et puis il y a différents types d'amour", a-t-elle expliqué aux experts de l'émission. Papa Drag a ensuite craqué pour Julien, son mari actuel. Aujourd'hui, tout ce beau monde vit heureux en collectivité.